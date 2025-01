Deutschland: Heute steht der zweite Beschluss mit der AfD an

Am Mittwoch der erste Tabubruch, am Donnerstag deutschlandweit Proteste: Weil die Union am Mittwoch einen Antrag auf Grenzschließung mit der AfD durchgebracht hat, eskaliert kurz vor der Bundestagswahl die seit Jahren schwelende Auseinandersetzung um den richtigen Kurs in der Migrationspolitik.

Auslöser waren mehrere tödliche Attacken, zuletzt in Aschaffenburg, bei denen die Tatverdächtigen Zuwanderer sind. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Worüber wird am Freitag abgestimmt?

Die Union (CDU/CSU) hat am Mittwoch mit der AfD eine generelle Zurückweisung aller Asylsuchenden an den deutschen Grenzen sowie eine dauerhafte Inhaftierung von Ausreisepflichtigen beschlossen, die nicht abgeschoben werden können und nicht freiwillig ausreisen. Eingebürgerte Doppelstaatler, die schwere Straftaten verüben, sollen die deutsche Staatsangehörigkeit wieder verlieren können.

Am Freitag steht der Entwurf für ein "Gesetz zur Begrenzung des illegalen Zustroms von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland" zur Debatte, der den Familiennachzug zu Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus beenden soll. Die Bundespolizei soll, wenn sie in ihrem Zuständigkeitsbereich Ausreisepflichtige antrifft, aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchführen dürfen.

Wer könnte den einzelnen Vorschlägen zustimmen?

Notwendig ist in jedem Fall eine einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Das heißt, es müssten mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben werden. Enthaltungen werden dabei nicht gezählt.

Die Union kann dabei auf Stimmen von FDP und BSW zählen, und es wird damit gerechnet, dass auch die AfD wieder zustimmt.