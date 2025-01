Friedrich Merz und die AfD: Alles nur Show

Jetzt also auch Deutschland. Am Mittwoch hat CDU-Chef Friedrich Merz das 76 Jahre alte Dogma über Bord geschmissen, keine gemeinsame Sache mit dem rechten Rand zu machen. Gemeinsam mit der AfD verabschiedete seine Union einen Antrag auf Grenzschließungen, der so auch von den Rechtspopulisten hätte selbst stammen können – oder von der FPÖ.

Deutschland hat erlebt, was im Rest Europas langsam normal geworden ist. Rechtspopulisten regieren in vielen Ländern, wohl bald auch wieder in Österreich. Doch Merz hat aus den Lektionen seiner Nachbarn wenig gelernt.