AfD verteilt "Abschiebetickets" für Flüchtlinge: Eine Aktion wie in den 1930ern

Rechts oben steht groß „Abschiebeticket“, daneben „One Way Economy“, am unteren Ende klein: „Nur Remigration kann Deutschland noch retten“. Am Flugschalter wird man damit nicht weit kommen, in den Köpfen der aber Betroffenen schon: Die AfD hat jetzt im Raum Karlsruhe Fake-Flugtickets für Flüchtlinge verteilt –Destination „sicheres Herkunftsland“.

Bis zu 30.000 solcher Flyer hat der Kreisverband der Partei gedruckt, seit dem Wochenende kursieren sie in ganz Deutschland. Ob sie gezielt an Menschen mit Migrationshintergrund oder Asylwerber verteilt wurden, ist unklar: Einige nichtdeutsche Betroffene haben sie jedenfalls in ihren Briefkästen vorgefunden und das auf Social Media geteilt. In der AfD wiegelt man dazu ab: Man habe nicht gezielt nach ausländisch klingenden Namen an Briefkästen gesucht, so der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard.