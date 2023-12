Schon wieder Berlin: Wahl in der Hauptstadt muss wiederholt werden

Was hatten die Berliner damals gezetert. Meterlange Schlangen, die sich auch nach Stunden noch nicht wirklich bewegten; Stimmzettel, die schon am Nachmittag ausgingen; Briefwahlunterlagen, die im Nirwana landeten: Bei der Wahl im September 2021 ging so viel schief, dass nicht mal mehr die Chaos-erprobten Hauptstädter das lustig fanden.

Berlin hatte damals versucht, die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl zugleich abzuhalten – ein Unterfangen, das das Verfassungsgericht in Karlsruhe nun zwei Jahre danach für gescheitert erklärte. Die Richter in Karlsruhe verfügten, dass die Bundestagswahl in einem Fünftel der Stadt neu abgehalten werden muss. Die Begründung: Wahllokale hatten teils komplett geschlossen, in anderen lagen wiederum Stimmzettel auf, die eigentlich in einen anderen Wahlkreis gehörten, und mancherorts durften auch noch spät nach Wahlschluss um 18 Uhr Stimmen abgegeben werden. Da waren im Fernsehen aber längst die Ergebnisse des Urnengangs verkündet worden.

Bitter für die Hauptstadt ist, dass das schon die zweite Wiederholung ist, die die Justiz den Berlinern aufbrummt. Auch die Wahl zum Stadtparlament musste aus denselben Gründen neu abgehalten werden, sie endete vor einem Jahr mit einem Debakel für die damals regierende SPD. Bürgermeisterin Franziska Giffey wurde für das Chaos abgestraft, seither regiert die CDU unter Kai Wegner – erstmals nach 22 Jahren roter Dominanz.

