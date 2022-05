Bundestagspräsidentin Bas: "Kein Platz für Schröder in der SPD"

Eine Erklärung für sein Beharren habe sie nicht. "Er vernichtet damit das Bild seiner Kanzlerschaft, die ja viel Positives für Deutschland hatte. Und er schadet sich selbst als Person", sagte Bas. "Es ist daher konsequent, dass die Parteivorsitzende ihn auffordert, die Partei zu verlassen."

Schröder hält bisher seinem Freund Putin die Treue. Seine Posten bei russischen Energiekonzernen gibt er nicht auf. Zuletzt hatte er mit einem Interview in der "New York Times" für Empörung gesorgt, in dem er es abgelehnt hatte, seine Position zu korrigieren. "Ich mach nicht auf mea culpa. Das ist nicht mein Ding", sagte der 78-Jährige. Führende SPD-Politiker wie die Co-Vorsitzende Saskia Esken haben ihn deshalb zum Parteiaustritt aufgefordert. Es gibt auch Anträge auf einen Ausschluss aus der SPD.