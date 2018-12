Äthiopien: Statt Traum von Europa Hoffnung auf Heimkehr

Eine Rückkehr in ihre alte Heimat ist für die meisten Binnenvertriebenen nicht vorstellbar, sie haben bei ihrer Flucht alles verloren, Traumatisches erlebt, die Angst vor neuen Angriffen ist übermächtig.

Nach Europa zieht es sie nicht, fast alle hoffen, neues Land zu bekommen, auf dem sie sich niederlassen können – was allerdings derzeit reine Zukunftsmusik ist.

„Niemals könnte ich zurückkehren an den Ort, an dem meine Familie so brutal abgeschlachtet wurde“, erzählt etwa die 60-jährige Kayro. Sie sei der Regierung dankbar, dass sie hier versorgt werde, „aber wir werden immer mehr Leute, das Essen ist knapp, es gibt immer mehr Krankheiten“, klagt sie.

Österreich stockt Hilfe auf

Österreich, das Äthiopien bereits 1992 zum Schwerpunktland seiner Entwicklungszusammenarbeit erklärt hat, will das WFP nun mit zusätzlichen 1,5 Millionen Euro ausstatten, um die Lage der Menschen in der Somali Region zu verbessern. Das teilte Kanzler Kurz bei seinem Besuch am Samstag bekannt gab.

Für das gesamte Äthiopien wendete Österreich heuer bereits rund 10 Millionen Euro auf, zwei Mio. stammten aus dem Auslandskatastrophenfonds.

Laut Experten sind neben dieser humanitären Hilfe auch Maßnahmen zur Beilegung der ethnischen Konflikte nötig. Wichtig sei es dabei, die Bevölkerung unabhängiger vom Regen zu machen, etwa durch besseres Know-How in der Landwirtschaft und die Schaffung neuer Jobs. Auch Geburtenkontrolle sei wichtig (derzeit bekommt eine Frau in der Somali-Region im Schnitt sechs Kinder).

Seien diese Vorhaben erst einmal geschafft, so sagen Kenner der Region, werde die ethnische Zugehörigkeit keine Rolle mehr spielen.