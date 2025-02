Militärexperte: Ohne US-Hilfe übersteht die Ukraine ein Jahr

Die Europäer könnten dies nur durch glaubhafte militärische Stärke verhindern. Nötig seien eine Truppenentsendung in die Ukraine und atomare Abschreckung.

"Dass die Amerikaner nicht mehr lang bei der militärischen Unterstützung dabei sind, ist absehbar", erklärt Gressel, der an der Landesverteidigungsakademie in Wien forscht. Er gebe der Ukraine ohne die USA das Durchhaltevermögen von einem Jahr. Ob Europa die Lücke, die die USA aufreißen, füllen kann? "Das kommt sehr darauf an", meint der Militärexperte. Es brauche "glaubhafte Sicherheitsstrategien". Es müsse Russland glaubhaft gemacht werden, "dass die Europäer dann wirklich auf der Matte stehen".

US-Sicherheitsgarantien vom Tisch

Um dies umzusetzen, wollte der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, mit den europäischen Regierungen reden, berichtet Gressel. Er schickte einen Fragebogen an die EU-Staaten. Darin wurde abgefragt, welchen Beitrag die Länder zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine leisten könnten. Kellogg habe aber auch wissen wollen, welche amerikanischen Sicherheitsmaßnahmen die Europäer für eine konventionelle Unterstützung der Ukraine durch Truppen bräuchten.