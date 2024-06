Bürgermeisterin im Westen Mexikos ermordet

Sánchez war im September bereits Opfer einer dreitägigen Entführung gewesen, bei der sie in der Stadt Guadalajara beim Verlassen eines Einkaufszentrums verschleppt wurde. Sie gehörte der konservativen Nationalen Aktionspartei (PAN) an und wurde 2021 zur Bürgermeisterin gewählt.

In Mexiko ist am Sonntag die linksgerichtete frühere Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Sheinbaum, zum Staatsoberhaupt gewählt worden. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze des lateinamerikanischen Landes. Sheinbaum profitierte im Wahlkampf auch von der Popularität des scheidenden Staatschefs Andrés Manuel López Obrador, der die Linke 2018 in Mexiko an die Macht gebracht hatte. Der Wahlkampf war von Gewalt überschattet - mindestens 25 Lokalpolitiker wurden getötet.