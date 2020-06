Bürgerkrieg erfasst Damaskus

Immer unübersichtlicher wird die Lage auch im Rest des Landes. Donnerstag Nacht wurden die ersten Berichte über ein neues Massaker in der Nähe der Stadt Hama im Norden des Landes veröffentlicht. Die Rebellen machten das Regime dafür verantwortlich und sprachen von bis zu 250 getöteten Zivilisten. Regierungstruppen hätten das Dorf Tremseh mit Hubschraubern aus der Luft angegriffen, danach wären Assad-treue Milizen in das Dorf eingedrungen und hätten dort die Bewohner systematisch exekutiert.

Das Regime dagegen macht die Rebellen für die Morde verantwortlich, deren Ziel sei es, die Welt gegen Assad aufzubringen und so ein militärisches Eingreifen gegen Syrien vorzubereiten. Nicht umsonst habe sich das Massaker an jenem Tag ereignet, an dem der UN-Sicherheitsrat in New York erneut über Syrien verhandelte. Eine Einigung über eine Resolution und weitere Sanktionen gegen Syrien zeichnete sich aber nicht ab. Doch die nächste militärische Eskalation könnte nicht aus dem Ausland, sondern durch das Regime selbst erfolgen. Nach US-Medienberichten hat die Armee begonnen, Chemiewaffen aus den Depots zu holen und so möglicherweise deren Einsatz vorzubereiten.