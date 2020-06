Juncker geht in die Offensive: "Bin nicht bereit, zu kapitulieren"

Eine Vereinbarung mit Cameron gebe es aber "nicht um jeden Preis": "Ich mache das nicht zum Preis, mich vor den Briten auf die Knie zu werfen", so Juncker, der auch über eine "Schmutzkampagne" der britischen Presse klagte. Erst am Mittwoch hatte die Boulevardzeitung The Sun Cameron eine deutliche Botschaft zum Brüsseler G7-Treffen mitgegeben: "Sechs Gründe, warum Juncker der gefährlichste Mann in Europa ist", lautete die fette Schlagzeile. Am Rande des G7-Gipfels führte Cameron Gespräche mit Van Rompuy, Frankreichs Präsident Hollande, Kanzlerin Merkel und Italiens Premier Matteo Renzi zur Bestellung der Kommission. Renzi könnte zum Zünglein an der Waage werden: Er hat sich bisher nicht wie seine sozialdemokratischen Kollegen im Rat für Juncker ausgesprochen – für ihn stehen Zugeständnisse in der Wirtschaftspolitik im Vordergrund.

Kann Cameron Renzi auf seine Seite ziehen, wäre im Rat eine Sperrminorität gegen Juncker möglich – dann würde wohl auch Merkel von ihm abrücken. Laut der Kanzlerin sei es am Mittwoch vorrangig um Inhalte für die Arbeit der Kommission gegangen – nicht um Namen.