Brüssel: Hoher Terroralarm, Schulen sind aber offen

"Ich fühle mich bedroht, was machen die vielen bewaffneten Soldaten im U-Bahnwaggon?" – fragt entsetzt eine junge Frau in der U-Bahnlinie Nummer 1, die in das Brüsseler Zentrum führt. Normalität schaut anders aus. Nach vier Tagen Stillstand in der Millionenmetropole hat die Metro Mittwochfrüh wieder schrittweise ihren Betrieb aufgenommen. Schulen, Kindergärten, Unis und große Einkaufszentren sind wieder geöffnet.

Gleichzeitig wurde die Polizei- und Militärpräsenz in der ganzen Stadt erhöht. Rund 500 zusätzliche Sicherheitskräfte wurden abgestellt, um Schulen und U-Bahnlinien zu bewachen. "Ich musste am Schultor unsere Pässe herzeigen, sonst wäre mein Sohn nicht zum Unterricht gekommen", erzählt die Mutter des zehnjährigen Stéphane ganz aufgebracht. Vor den großen Geschäften in der Rue Neuve stehen vermummte Soldaten. Privates Sicherheitspersonal kontrolliert Mantelsäcke und Handtaschen nach Waffen, erst dann wird man eingelassen.

Die höchste Terrorwarnstufe für Brüssel gilt zumindest bis Montag. "Es gibt immer noch eine ernste und unmittelbare Bedrohung", begründet Premier Charles Michel die Maßnahmen. Konzerte und Sportereignisse in Brüssel bleiben vorerst abgesagt. Allerdings soll das Davis-Cup-Tennisfinale zwischen Belgien und Großbritannien wie geplant am Wochenende in Gent stattfinden.