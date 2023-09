Britischer Premier Sunak sagt Tempo-30-Zonen den Kampf an

Der britische Premierminister Rishi Sunak will den in immer mehr St├Ądten und Gemeinden in England inzwischen eingef├╝hrten Tempo-30-Zonen Einhalt gebieten. Er trete "auf die Bremse beim Krieg gegen die Autofahrer", sagte Sunak der Boulevardzeitung The Sun .

Wie das Verkehrsministerium in London best├Ątigte, sollen die Richtlinien der Regierung f├╝r die Umstellung auf 20 Meilen pro Stunde (etwa 32 km/h) als H├Âchstgeschwindigkeit auf den Pr├╝fstand kommen. Damit solle die fl├Ąchendeckende Umstellung auf 20-Meilen-Zonen verhindert werden, wo dies nicht angemessen sei, hie├č es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Auch die Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen m├╝sse beschr├Ąnkt werden, sagte Sunak. Der Premier wird an diesem Wochenende zu seinem ersten Parteitag als Tory-Chef erwartet. Die Umsetzung liegt allerdings in der Kompetenz der Kommunen.

Autofahrer-Partei

Die Ank├╝ndigung ist nur Teil eines ganzen Pakets an politischen Ma├čnahmen, mit denen Sunak Autofahrer auf seine Seite ziehen will. K├╝rzlich hatte er bereits das Aus f├╝r den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennermotor von 2030 auf 2035 verschoben.

Wahlkampf-Gepl├Ąnkel

Hintergrund ist, dass Sunaks Konservative in Umfragen weit hinter der oppositionellen Labour-Partei liegen und bei der f├╝r das kommende Jahr erwarteten Parlamentswahl auf eine Niederlage zusteuern. Einen Hoffnungsschimmer erhielten die Konservativen, als sie bei einer Nachwahl in einem Au├čenbezirk Londons k├╝rzlich den Widerstand gegen die vom Labour-B├╝rgermeister Sadiq Khan durchgesetzte Ausweitung der Umweltzone Ulez f├╝r sich nutzen konnten. Seitdem sucht der Premier sein Heil in Wahlversprechen f├╝r Autofahrer.