Britischer Arzt warnt vor schlimmerer Krise als in Italien

Ein Londoner Krankenhaus musste bereits in der vergangenen Woche schwerkranke infizierte Patienten abweisen, weil es keine Kapazitäten mehr gibt. Die erschöpften Krankenschwestern schützten sich dort mit großen, blauen Müllsäcken vor einer Ansteckung. "Wir mussten selbst die Initiative ergreifen", berichtete eine Krankenschwester dem "Telegraph". Es fehle an Masken, OP-Kitteln und Handschuhen. Man brauche aber eine solche Ausstattung. "Ansonsten werden Krankenschwestern und Ärzte sterben - so einfach ist das."

Noch bewahren die meisten Briten angesichts der drohenden Gefahr Haltung - eine "stiff upper lip", eine steife Oberlippe, wie man in Großbritannien sagt. Dass sie sich aber doch große Sorgen machen, sieht man an den Hamsterkäufen: Viele Supermarktregale sind bereits leer. Vor allem Klopapier ist kaum noch zu bekommen. Eine zunehmende Anzahl von Menschen benutzt in der Not nun alte Zeitungen und Küchenrollen. Ausgerechnet das könne aber wiederum die Abwasserkanäle verstopfen, warnte das Unternehmen Northumbrian Water.

Am frühen Freitagabend kündigte Johnson nun an, Bars, Restaurants und Cafés im Land zu schließen, um die Ausbreitung des zuerst in China aufgetauchten Erregers etwas zu bremsen. Auch Nachtclubs, Theater, Kinos, Freizeitzentren sowie Sportstudios dürfen nicht mehr betrieben - und die beliebten Pubs. "Ich weiß, dass wir etwas Außergewöhnliches machen, wir nehmen das uralte und unveräußerliche Recht frei geborener Menschen, in den Pub zu gehen, weg", sagte Johnson.