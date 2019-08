Britische Staatsbürgerschaft für alle Hongkonger vorgeschlagen

Großbritannien fühlt sich den Demonstranten in Hongkong verpflichtet, hatte China doch London zugesichert, dass in der ehemals britischen Kolonie Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit für mindestens 50 Jahre gewahrt blieben. Hongkongs wiedererstarkte Oppositionsbewegung wirft Peking vor, die als „Ein Land, zwei Systeme“ bekannte Regelung zunehmend zu unterlaufen.

"Gräueltaten von Terroristen"

Pekings Wortwahl am Mittwoch lässt aufhorchen: Die Taten einiger Protestler würden sich „nicht von den Gräueltaten von Terroristen unterscheiden“, hieß es in einer Erklärung des Verbindungsbüros der chinesischen Regierung in Hongkong. Tausende Regierungskritiker hatten in den zwei Tagen zuvor Hongkongs Flughafen weitgehend lahmgelegt. In der Nacht zum Mittwoch kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Protestierenden. Dank einer Sonderverfügung dürfen Demonstranten nun nur noch in kleinen Bereichen des Flughafengebäudes protestieren. Der Flugverkehr funktioniert wieder.