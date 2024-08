Britische Gefängnisse sind übervoll: Tausende Insassen werden vorzeitig entlassen

Bröckelige, verschmutzte, überfüllte und teils von Ratten befallen Zellen. Gefängniszellen, die bei der Eröffnung der Haftanstalt im Jahr 1851 als Einzelzellen gedacht waren und die sich Insassen derzeit aber teilen müssen. Insassen, die in der Folge gewalttätig werden, sich und andere häufiger verletzen.

Der Zustand im Londoner Gefängnis Wandsworth (in dem Oscar Wilde, Boris Becker oder Julian Assange Haftstrafen absaßen) ist „unmenschlich“ und für Häftlinge „nicht sicher“. Zu dem Schluss kommt der unabhängige Überwachungsausschuss des Südlondoner Gefängnisses in einem Bericht am Donnerstag.