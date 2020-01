Briten haben EU verlassen: "Der Vorhang hebt sich zu einem neuen Akt"

Nach den Endlos-Debatten im Unterhaus, den Millionenmärschen für ein zweites Referendum, zwei umkämpften Wahlen und zwei gescheiterten Premierminister-Karrieren ging der Brexit Freitagnacht ganz unspektakulär über die Bühne. In den zeitlosen Worten T. S. Eliots: „Auf diese Art geht die Welt zugrund. Nicht mit einem Knall: mit Gewimmer.“

In diesem Fall das leise Wimmern der Interessensgruppe für EU-Bürger in Großbritannien „The Three Million“, die sich in einer deutschen Bierschenke in London zu einer traurigen letzten Kneipentour verabredete. Schließlich traf sich die Ortszeit des Austritts exakt mit der traditionellen Sperrstunde in britischen Pubs um elf Uhr abends.

Gleichzeitig versammelten sich am Parliament Square die Brexit-Anhänger zur Jubelfeier, mussten sich dabei allerdings an die alkoholfreie Zone in den Straßen von Westminster halten. In der Downing Street wiederum gab es einen kleinen Empfang mit „informellen Drinks“ für die Mitarbeiter des Brexit-Ministeriums, das mit Beendigung seiner Aufgabe aufgelöst wird.