Brieger betont Dringlichkeit einer engeren Zusammenarbeit EU-NATO

In der Erkl√§rung werden EU-Staaten, die nicht der NATO angeh√∂ren, "zu einer m√∂glichst umfassenden Beteiligung" an der Zusammenarbeit aufgerufen. Brieger wies darauf hin, dass f√ľr √Ėsterreich jetzt schon die M√∂glichkeit bestehe, im Rahmen der Friedenspartnerschaft an verschiedenen NATO-Initiativen teilzunehmen - wie etwa im Kosovo. "Und das ist nat√ľrlich noch ausbauf√§hig", so der Vorsitzende des EU Milit√§rausschusses. "Je nach den Kapazit√§ten und nach der sicherheitspolitischen Ambition der jeweiligen Staaten k√∂nnen solche Kooperationen verst√§rkt werden."

Eine Reaktion auf die dritte EU-NATO-Deklaration aus Moskau oder Peking erwarte er sich nicht. "Die Haltung sowohl Russlands auch als Chinas der NATO und der EU gegen√ľber ist relativ klar artikuliert, eine zus√§tzliche Versch√§rfung kann ich mir momentan nicht vorstellen", sagte er.