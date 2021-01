Brexiteer freut sich über die "glücklicheren Fische"

Man glaubt es kaum, was einem überzeugten Brexiteer so alles einfällt, wenn der Tag so lang ist wie die neuen Probleme durch den EU-Austritt der Briten. Der Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg sagte doch tatsächlich im britischen Unterhaus am Donnerstag, die Fische in den Gewässern um Großbritannien seien seit dem Brexit „besser und glücklicher“.

Rees-Mogg muss es wissen - er ist das für Parlamentsfragen zuständige Mitglied im Kabinett von Premier Boris Johnson.

"Desaster"

Der Parlamentarier begegnete damit der Kritik eines Abgeordneten der Schottischen Nationalpartei (SNP). Der hatte der Regierung vorgeworfen, mit dem EU-Austritt für die Fischindustrie ein "Desaster" angerichtet zu haben.