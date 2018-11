Brexit-Wirren: Theresa May und das Spanien-Problem

Madrid erhebt seit langem Ansprüche auf Gibraltar und will nun, dass die Verhandlungen über die Halbinsel nach dem Brexit mit London nicht von Brüssel, sondern von Spanien geführt werden.

Droht also die unerwartete Situation, dass May den Deal bei ihren konservativen Parteifreunden in London durchkriegt und die EU wegen Spanien das Vertragspaket noch einmal aufschnüren muss? Ein Sprecher der EU-Kommission sagte am Dienstag, dass man sich der spanischen Bedenken bewusst sei. Die Verhandlungen seien aber noch im Gange, eine Absegnung des Abkommens bei einem EU-Sondergipfel am Sonntag weiterhin geplant.