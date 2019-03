Brexit: Verlängerung um 21 Monate im Gespräch

Kneissl hält Verschiebung für möglich

Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) erwartet im Brexit-Drama eine Verlängerung der Verhandlungsfrist. "Es ist ein Enigma, ein reines Mysterienspiel", sagte Kneissl am Donnerstag in Brüssel nach der Abstimmung im britischen Unterhaus.

Kneissl erwartet eine "operative Zeitfristerstreckung". "Was dann London vorschlägt, um innerhalb dieser neuen Frist neu zu verhandeln, wird sich zeigen." Der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox habe die rechtliche Dimension noch einmal dargelegt. "Nachdem der Vertrag als solcher nicht neu aufgemacht wird", sei die Frage, welchen Rechtscharakter und welche Kraft ein neu zu verhandelndes Dokument hätte, so Kneissl.

Kurz unterstützt Idee

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hatte einer möglichen Verschiebung des Brexit bereits im Vorfeld seine Unterstützung zugesagt. Er gehe davon aus, dass unter den europäischen Regierungschefs die einhellige Meinung vorherrsche, dass es sinnvoll sei, ein "No Deal"-Szenario zu verhindern, hatte Kurz am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat gesagt. Darauf, bis zu welchem Termin man den Brexit verschieben könnte, wollte sich der Kanzler nicht festlegen: Dies sei keine Entscheidung, die man allein in Österreich treffen könne. Das Datum der EU-Wahl Ende Mai ist für Kurz "ein sehr wesentliches", denn niemand habe Interesse daran, dass die Briten an dem Urnengang teilnehmen, obwohl sie aus der Union austreten. "Je kürzer die Phase ist, um die wir verlängern, umso besser." Im Idealfall rede man von Wochen und nicht von Monaten, erklärte Kurz.