Brexit: Tories verlangen Rücktritts-Plan für May

Hochrangige Parteikollegen von Theresa May verlangen einer Zeitung zufolge von der Premierministerin einen Zeitplan für ihren Rücktritt als Bedingungen für die Zustimmung zu ihrem Brexit-Plan. May habe dies von ihrem Chief Whip Julian Smith erfahren, berichtete die " Financial Times" am Montag. Dieser ist für die Mehrheitsbeschaffung bei den Konservativen zuständig.