Brexit: Schramböck auf London-Werbetour

Schramböck wirbt auch für Erfolgsunternehmen wie Doppelmayr , Siemens oder Strabag, die Milliarden-Geschäfte in Großbritannien an Land ziehen konnten. „Und der erste elektronische Jaguar wird von Magna in der Steiermark gebaut.“ 11.000 Jobs hängen in Österreich an britischen Unternehmen, und 20.000 Österreicher arbeiten in Großbritannien.

Die britischen Unternehmensvertreter hören aufmerksam zu und stellen danach auch eine Reihe von Fragen, die ehrliches Interesse vermuten lassen. Der Außenwirtschaftschef in London, Christian Kesberg, und der Chef der Austrian Business Agency, René Siegl, stehen parat, um aus der Brexit-Misere das Bestmögliche für Österreich zu machen. Auf Wetten, wie es in Großbritannien dieser Tage weitergeht, will sich aber keiner einlassen.