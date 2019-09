Brexit: Ratlose Stammwähler in Tory-Hochburg

von Robert Rotifer

Großbritannien steuert auf Neuwahlen zu, und das Kalkül Boris Johnsons scheint klar: Mit einer kompromisslosen Brexit-Linie will er zugleich die Konkurrenz von Nigel Farages populistischer Brexit Party abfangen und angestammte Labour-Sitze im proletarischen Norden Englands erobern.

Die Frage ist bloß, was ein wesentlicher Teil seiner eigenen Kernwählerschaft von solch einem radikalen Programm hält: jene moderate, obere Mittelschicht, wohnhaft vorwiegend im Süden des Landes, die in wörtlicher Auslegung des Parteinamens immer schon konservativ gewählt hat, weil alles so bleiben soll, wie es ist.