Brexit: Londoner Börse bleibt relativ gelassen

Für Anleger und die Wirtschaftswelt kamen am Dienstag eigentlich ganz gute Nachrichten aus London. Trotz sämtlicher Brexit-Risiken ist die britische Wirtschaft zu Jahresbeginn so stark gewachsen wie seit zwei Jahren nicht mehr, meldete das Statistikamt ONS. Die Zahlen dazu: Im Jänner lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 Prozent über dem Niveau vom Dezember. Analysten hatten mit nicht einmal halb so viel gerechnet.

Tiefe Basis

Die positive Nachricht hat allerdings einen Haken: Der Sprung konnte deshalb so groß ausfallen, weil die Basis tief war. Am Ende des Vorjahres war die britische Wirtschaft um 0,4 Prozent geschrumpft. Mit diesem schlechten Wert schaffte das BIP im Schlussquartal 2018 nur ein Plus von 0,2 Prozent. Für das laufende Quartal erwartet Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria, eine leichte Beschleunigung.

Briten fallen zurück

Das Vereinigte Königreich wird wohl in keine tiefe Rezession rutschen. Dafür sind die Prognosen nicht schlecht genug. Tatsache aber ist, dass sich die britische Wirtschaft seit dem Brexit-Referendum schwächer entwickelt als etwa der Durchschnitt der Eurozone. „Fast alle sind der Meinung, dass es eine Kluft gibt zu dem, was man ohne Brexit hätte haben können“, sagt Bruckbauer.