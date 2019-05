Brexit: „Im Grunde waren es Scheinverhandlungen“

Die Gespräche zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und Labour-Chef Jeremy Corbyn sind Geschichte. „Die Autorität der Regierung erodiert, wir zweifeln daran, dass sie fähig ist, irgendwelche Kompromisse einzugehen“, begründete Corbyn seinen Schritt, die Gespräche abzubrechen.

„Es war keine Überraschung, dass die Gespräche gescheitert sind, die Erwartungen waren sehr gering“, sagt die britische Politologin Melanie Sully im KURIER-Gespräch. „Jedenfalls haben May und Corbyn damit mehr Zeit gewonnen – ein Deal zwischen den beiden hätte in Wahrheit keinem geholfen. Im Grunde waren das Scheinverhandlungen“, fährt sie fort. Knapp vor den EU-Wahlen ist es wieder einmal fraglich, wie es in Großbritannien weitergeht. Beide Parteichefs sind in ihren Parteien umstritten, beide Parteien gespalten.