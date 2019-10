EU und Großbritannien starten noch einmal Brexit-Verhandlungen

Die EU-Staaten haben grünes Licht für weitere Verhandlungen über ein Brexit-Abkommen mit Großbritannien gegeben. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier könne nun vor dem EU-Gipfel kommende Woche "intensive" Gespräche mit der britischen Seite beginnen, sagten EU-Diplomaten gegenüber mehren Medien.

Der britische Premierminister Boris Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen mit der EU. Barnier informierte am Nachmittag die EU-Botschafter der 27 anderen EU-Mitgliedstaaten über vorausgegangene Gespräche mit dem britischen Brexit-Minister Steve Barclay. Dabei ging es um die Frage, ob weitere Gespräche mit London zu einem Abkommen noch sinnvoll sind.

Auch heute Beratungen

In Brüssel trafen sich am Vormittag EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und der britische Brexit-Minister Stephen Barclay zu neuen Beratungen über den geplanten Ausstieg aus der Europäischen Union. Details waren zunächst nicht bekannt. Am Donnerstag hatte es überraschend positive Stimmen in den seit Monaten festgefahrenen Verhandlungen gegeben.

Irlands Regierungschef Varadkar sagte nach einem Treffen mit Johnson, eine Vereinbarung sei noch vor Ende Oktober möglich. Er sehe einen Weg für ein Brexit-Abkommen in den kommenden Wochen. Allerdings müssten noch etliche Fragen wie die der Zölle geklärt werden. Die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland ist einer der größten Knackpunkte in den Verhandlungen. Johnson will Großbritannien notfalls auch ohne Abkommen am 31. Oktober aus der EU führen.