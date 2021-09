Brexit: Es geht noch immer um die Wurst

von Sarah Emminger

Bacon am Morgen, Barbecues im Sommer und sonntags ein Braten – in Großbritannien isst man gern Fleisch. Mit dem EU-Austritt der Briten sind Rippchen und Co aber zu einem heiklen Thema geworden. Kommt doch etwa der geliebte Frühstücksspeck der Briten zum Großteil aus Dänemark.

Frieden auf der irischen Insel erhalten

Beim sogenannten „Würstelkrieg“ geht es um das Nordirland-Protokoll, einen Teil des Brexit-Abkommens. Es soll Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland verhindern. Käme es zu solchen, könnte das zu einem Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion führen.

Johnson stellt sich quer

Nordirland verblieb daher praktisch im EU-Markt, was jetzt aber den innerbritischen Handel erschwert. Die Lieferung von Fleisch- und Wurstwaren erweist sich als besonders problematisch, da tierische Produkte aus dem Rest Großbritanniens für Nordirland nun EU-Standards entsprechen sollen. Das muss eigentlich kontrolliert werden, was aber für London undenkbar ist. Schließlich erklärte der britische Premierminister Boris Johnson immer wieder, dass Grenzkontrollen innerhalb eines Landes für ihn nicht in Frage kommen.