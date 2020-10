Brexit: Einigung laut EU-Kreisen auch noch im November möglich

Die EU-27 seien sehr geschlossen, betonte ein Kommissionsvertreter. In deutschen Regierungskreisen war aber am Mittwoch an alle appelliert worden, einen Kompromiss bei den Fischereirechten zu suchen. Ohne ein Abkommen mit Großbritannien würden EU-Fischer gar keinen Zugang mehr zu britischen Gewässern bekommen. Hintergrund ist ein Streit über Fangquoten für mehr als 100 Arten sowie die Frage, ob diese Quoten jährlich oder in längeren Zeitabschnitten ausgehandelt werden sollen.