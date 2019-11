Brasiliens Ex-Präsident Lula wird aus Haft entlassen

Brasiliens Justiz hat die Freilassung von Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva (74) aus dem Gefängnis angeordnet. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Anordnung hervor, die der Oberste Gerichtshof am Vortag erlassen hatte. Lula, eine Ikone der brasilianischen Linken, war 2017 nach einem Aufsehen erregenden Verfahren wegen Korruption verurteilt worden.

Lula sieht politisches Verfahren

Seit April 2018 saß er seine Haftstrafe ab, die zuletzt vom Obersten Gericht von rund zwölf Jahren auf acht Jahre und zehn Monate herabgesetzt wurde. Lula wurde vorgeworfen, eine Luxuswohnung als Gegenleistung für lukrative Aufträge des Staatskonzerns Petrobras an das Bauunternehmen OAS erhalten zu haben. Der Präsident der Jahre 2003 bis 2010 bestritt alle Vorwürfe und prangerte das Verfahren von Anfang an als politisch motiviert an.