Mysteriöse Ölpest vor Brasilien

Die Ölpest stellt sich anders dar als andere Ölverschmutzungen im Meer. So ist kein Ölteppich auf der Wasseroberfläche zu sehen, das Öl wird in Klumpen an den Strand geschwemmt. Dort müssen sie von Hand oder mit Werkzeugen entfernt werden. Die ansässigen Menschen sind verunsichert, denn betroffen sind beliebte Touristen- und Badestrände. Angesichts der anstehenden Sommersaison befürchten sie, dass das Tourismusgeschäft einbrechen könnte.

Die Regierung Bolsonaro hat die Ölpest bisher mehr oder minder ignoriert. Viele sagen, weil in der Region um Recife und weiter südlich die Mehrheit nicht Bolsonaro gewählt hat. Doch das Öl bedroht die Mündungen großer Flüsse, etwa die des Rio São Franciscos. Es setzt sich in Mangrovenwäldern und auf Korallenriffen fest und gefährdet die Laichplätze von Fischen. Außerdem sind die Eierablageorte von Schildkröten sowie die Paarungsgebiete von Delfinen und Buckelwalen betroffen. Der nördliche Abschnitt der Region ist wegen seiner konstanten Winde bei Kite-Surfern aus aller Welt beliebt.

Vor allem freiwillige Helfer haben bisher 2000 Tonnen Öl eingesammelt. Ganze Dörfer rücken aus, um ihre Strände sauber zu machen.