Brasilien: „Tropen-Trump“ greift am Sonntag nach der Macht

Der globale Siegeszug von Populisten wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit am Sonntag in Brasilien fortsetzen. Der ultra-rechte Jair Bolsonaro wird laut Umfragen mit klarer Mehrheit die Präsidenten-Stichwahl gegen den Kandidaten der Linken für sich entscheiden. Damit kommt wohl eine der umstrittensten Figuren an die Staatsspitze.

„Ich werde den Saustall in Brasilia ausmisten“, trommelte der 63-Jährige bei jeder Gelegenheit. „Bala, Boi, Biblia“, diese portugiesische Alliteration – „(Pistolen-)Kugel, Stier, Bibel“ – umreißt gut die Ideologie des Armee-Hauptmannes der Reserve.

Mit äußerster Härte will er gegen die Drogenmafia vorgehen. Die Bevölkerung will er bewaffnen, damit sie sich besser schützen könne (tatsächlich uferte zuletzt die Gewalt dramatisch aus). Seinen Hang zum Militarismus hat der Offizier nie verschleiert, im Gegenteil: Mehrmals ließ er Sympathien für die Militärdiktatur in Brasilien (1964-1985) erkennen. Einmal meinte er: „Das Problem der Diktatur war, dass sie nur gefoltert, aber nicht getötet hat.“

Mit der mächtigen Agrarlobby ist er einen Pakt eingegangen. Ökologie-Experten befürchten, dass unter Bolsonaro die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes massiv beschleunigt würde. Das würde, so die Kritiker, auch die Lunge der Welt nachhaltig schädigen. Ist die Region doch der größte Kohlendioxid-Speicher des Planeten und somit entscheidend für das Weltklima. Das ist dem Rechtspopulisten aber ohnehin egal: Als Präsident will er seinem Amtskollegen in den USA, Donald Trump, folgen und aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen aussteigen.