Brasilien: „Proteste könnten in Gewalt umschlagen“

Ganz schlimm, so die Aktivisten unisono, sei die Umweltpolitik: „ Brände hat es im Amazonas immer gegeben, aber nie in diesen Dimensionen. Dafür ist direkt das Agro-Business verantwortlich, in Allianz mit der Regierung. Diese hat etwa den Direktor des Instituts für die Überwachung mit Satellitenbildern einfach gefeuert, nur weil er die Katastrophe dokumentiert hatte. Und das Sekretariat für Klimawandel im Umweltministerium wurde kurzerhand geschlossen.“ Bolsonaro handle nach der Maxime: „Das Grün Amazoniens muss in das Grün von US-Dollars verwandelt werden.“

"Bolsonaro ist bester Wahlkämpfer von Lula"

Auf die Frage, ob Lula eine Chance habe, nochmals Präsident Brasiliens zu werden – wenn er antreten dürfte –, meint da Silva: „Alle Umfragen zeigen dies. Zumal das aktuelle Staatsoberhaupt keines seiner Versprechen einlösen konnte: Arbeitslosigkeit und Armut sind gestiegen, das Ansehen in der Welt ist gesunken, die Hoffnung geschwunden. In diesem Sinn ist Bolsonaro der beste Wahlkämpfer von Lula.“