Brandstätters Blick: Diktatur verträgt kein Warum

Das Jahr 1989 ist voll von historisch wichtigen Terminen. Noch bevor Alois Mock und Gyula Horn am 27. Juni den Eisernen Vorhang zwischen Ungarn und Österreich durchtrennten, war Michail Gorbatschow zum Staatsbesuch bei Helmut Kohl in der deutschen Hauptstadt Bonn. Noch davor war ich als ORF-Korrespondent im März 1989 in Leipzig bei der traditionellen Frühjahrsmesse gewesen. In der Nikolaimesse hatten sich über 600 DDR-Bürger zum Friedensgebet versammelt, die Angst vor den überall präsenten Spitzeln der Staatssicherheit war kleiner geworden, die Hoffnung hieß auch dort Gorbatschow.

Die „Gorbi, Gorbi“ Rufe, die wir dann später bei seinem Besuch am 7. Oktober 1989 zum 40. Jahrestag der DDR in Ost-Berlin hörten, gab es am 12. Juni bereits am Bonner Hauptplatz. Die Deutschen in Ost und West hofften gemeinsam auf einen Kommunisten aus Moskau. Gorbatschow brachte die Hoffnung für die deutsche Einheit, versprochen hat er sie dort nicht. Er unterschrieb aber mit Helmut Kohl eine „Gemeinsame Erklärung“, wonach die Sowjetunion ihren Verbündeten in Osteuropa die Freiheit versprach, auch der DDR. Das war das Ende der „Breschnew Doktrin“, mit großer Bedeutung für den Herbst 1989, wie man bald verstehen würde. Auch die Verwirklichung der Menschenrechte und Reisen ins Ausland wurden zugesagt.

Am Abend standen der deutsche Kanzler und der sowjetische Staatspräsident nach einem Essen im Kanzlerbungalow am Ufer des Rheins, und Kohl sagte zu seinem Gast: „Die deutsche Einheit wird so sicher kommen wie der Rhein zum Meer fließt.“ Kohl später: „Da hat Gorbatschow geschwiegen, das Wesentliche war, er hat mir nicht widersprochen.“