Brandenburg: E-Autohersteller Tesla zieht es in den Wald

Die Stellenausschreibungen sind schon online, aber in Brandenburg sind die Kiefern noch fest analog im Boden verwurzelt. Läuft alles nach Plan, soll hier, im kleinen Ort Grünheide, zwischen Wald und Wasser, ein Werk für Elektro-Autos gebaut werden. Seit Tesla-Chef Elon Musk ankündigte, eine seiner vier Giga-Factories im Großraum Berlin anzusiedeln, und Reporter der New York Times im Rathaus waren, ist der Ort mit der Sumpfschildkröte im Wappen auch in den USA ein Begriff.

Knapp 8.700 Einwohner hat die Gemeinde, die sich aus sechs Ortsteilen zusammensetzt. Der Regionalzug fährt stündlich von Berlin aus her. Circa 37 Minuten dauert die Fahrt ab Berlin-Hauptbahnhof bis zur Station „Fangschleuse“, eineinhalb Kilometer geht oder fährt man per Rad weiter ins Zentrum.