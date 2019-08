Botschafter stellt Eingreifen Chinas in Hongkong in den Raum

Der chinesische Botschafter in Wien Li Xiaosi hat mit einem Eingreifen Pekings bei weiteren gewaltsamen Protesten in Hongkong gewarnt. Im Ö1-Mittagsjournal sagte der Botschafter, "kein Staat und keine Regierung werden gewaltsame Tätigkeiten erlauben". Er warf dem Westen vor, von Demonstranten ausgeübte Gewalt sowie "Hass und Hetze" in sozialen Medien "leider verharmlost" zu haben.

In der früheren britischen Kolonie gibt es seit Wochen Massendemonstrationen für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings. Die Proteste in Hongkong waren zuletzt immer wieder in Gewalt umgeschlagen. Eine Großkundgebung mit hunderttausenden Teilnehmern am Sonntag blieb friedlich. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sagte am Dienstag, sie hoffe darauf, dass die Demonstration den Beginn der "Rückkehr zur Ruhe" und zum Gewaltverzicht markiere.

Botschafter: "Nicht tatenlos zusehen"

Wenn sich die Lage weiter verschlechtere "und Hongkong ins Chaos stürzt, wird die Zentralregierung nicht tatenlos zusehen", sagte Diplomat Li Xiaosi im ORF-Radio. Die Armee und die Polizei seien jederzeit bereit, die Souveränität und territoriale Integrität sowie Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Die Regierung in Hongkong sei zwar zuständig für Ordnung und Stabilität, "kann aber bei Bedarf die Zentralregierung um Hilfe bitten", betonte er.

Die Frage, wann dies geschehen würde, beantwortete Li Xiaosi so: "Wenn die Lage sich verschlechtert und außer Kontrolle gerät. Wir werden keine Gewalttätigkeiten erlauben. Wir werden nicht zulassen, dass diese Situation weiter geht".

Es seien auch "nicht alles friedliche Demonstrationen" gewesen, kritisierte der Botschafter die Berichterstattung in westlichen Medien. Vielmehr hätten "radikale Demonstranten Gebäude der Regierung gestürmt, das Parlament, die Vertretung der Zentralregierung, die Staatsfahne besudelt, den Verkehr lahmgelegt, den Flughafen besetzt und öffentliche Anlagen demoliert, Laserpointer auf die Augen der Polizisten gerichtet und Polizeistationen mit Benzinflaschen beworfen und Hass und Hetze in sozialen Medien verbreiteten. Das waren stets Anzeichen von Terrorismus, die aber leider von westlichen Medien mit Absicht vernachlässigt und verharmlost wurden".

Li Xiaosi verwies darauf, dass das Prinzip ein Land und zwei Systeme"das beste Modell für Hongkong" sei. Die Bürger in Hongkong würden "demokratische Rechte genießen, die in der britischen Kolonialzeit nie da waren. Die Gesellschaft bleibt stabil, die Wirtschaft floriert".

Was passiert, wenn dieser Status 2047 ausläuft? - Der Botschafter: "Das ist dann von heute zu weit entfernt. Aber wir müssen die heutige Situation der Prosperität und Stabilität wertschätzen und sorgfältig aufrechterhalten".