Hongkong: Peking droht mit martialischen Videos

Parallel zur Demonstration gegen Peking versammelten sich auch einige tausend Unterstützer der Regierung, die gegen die gewalttätigen Ausschreitungen demonstrierten. Auch dort blieb es am Sonntag friedlich. Angesichts der Drohkulisse, die Peking in seinen Medien aufbaut, gibt es international Sorge, dass das nicht so bleiben wird.

Verschiedenste Organisationen warnen vor einem militärischen Eingreifen wie 1989 bei der blutigen Niederschlagung der Demokratie-Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich zur Entwicklung in Hongkong noch nicht geäußert. Sollte er zum Schlag ansetzen, wären seine Truppen schnell vor Ort – sie stehen 7,5 Kilometer entfernt.