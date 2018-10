Botschaft an Russland: NATO startet größtes Manöver seit Kaltem Krieg

Wäre die NATO noch für einen Angriff Russlands gewappnet? Mit dem größten Manöver seit Ende des Kalten Krieges will das Militärbündnis in den kommenden Wochen ein Zeichen setzen.

Rund 50.000 Soldaten, 10.000 Fahrzeuge sowie Dutzende Kampfflugzeuge und Schiffe: Die NATO beginnt am kommenden Donnerstag das größte Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges. In Norwegen wird dann bis in den November hinein erstmals seit langem wieder groß für den sogenannten Bündnisfall trainiert. Dieser könnte ausgerufen werden, wenn einer oder mehrere der 29 Mitgliedstaaten von einem Gegner angegriffen würden. In der Folge müssten dann die anderen Alliierten gemeinsam Beistand leisten.

"Um in einer unberechenbaren Welt Sicherheit zu garantieren, muss das Bündnis stark bleiben. Deswegen brauchen wir Training", erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg jüngst an Bord eines US-amerikanischen Flugzeugträgers, der an dem Manöver "Trident Juncture" (Dreizack-Verbindung) teilnehmen wird. Zudem gehe es darum, mit dem "fiktiven, aber realistischem Szenario" mögliche Gegner abzuschrecken.