Botschaft an „Amerikas Feinde“

NGOs und Medienvertreter in den USA sind nun alarmiert: Mannings Schicksal gilt nun vielen als Exempel, das die USA an Whistleblowern statuiert. Wer kann schon einschätzen, ob sich „ Amerikas Feinde“ durch manche Information Vorteile verschaffen, fragen sich US-Journalisten und Bürgerrechtsgruppen nach dem Urteil. Und ist jeder Informant ein Spion? Nach dieser Logik könnten viele Reporter belangt werden. Wenn sie überhaupt noch an brisante Informationen gelangen.

„Wenn ihr eure Pflicht zur Geheimhaltung brecht, dann werden wir euch aufstöbern und zur Strecke bringen“, formuliert es etwa Bill Keller, früher Chefredakteur der New York Times. Das Urteil sei als Botschaft gedacht nach London und Moskau – wo die beiden anderen Feinde des Weißen Hauses sitzen. Julian Assange befindet das Urteil als „gefährlichen Präzedenzfall“ und unterstellt den USA „Sicherheits- Extremismus“.

Assanges persönliches Los ist mit Mannings eng verbunden. In den USA könnte der Australier, der sich seit über einem Jahr in der ecuadorianischen Botschaft Londons versteckt, als Mitverschwörer verfolgt werden. In einem Prozess gegen Assange als Medienvertreter, der geheimen Informationen eine Plattform gab, könnte Mannings Fall als Vorbild dienen. Assange ist auch das Bindeglied zum Dritten im Bunde: Edward Snowden. Wiki­Leaks steht in engem Kontakt zum NSA-Informanten und beantragte in seinem Namen Asyl in einigen Ländern. Auch Snowdens Anreize, sich US-Behörden zu stellen, sind nicht größer geworden durch dass Urteil von Fort Meade. Snowdens Vater Lon riet seinem Sohn im Gespräch mit der Washington Post dazu, in Russland zu bleiben. Käme er nach Hause, „würden sie ihn in ein Loch schmeißen.“

Das FBI habe ihn dazu bewegen wollen, Edward in die USA zu lotsen, sagte Lon Snowden. Er habe abgelehnt. Die Familien Manning und Snowden sagen einhellig, die beiden Whistleblower liebten ihre Heimat. Lon Snowden: „Als Vater schmerzt es mich. (...) Aber als Bürger bin ich ihm absolut dankbar.“