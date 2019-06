Boris Johnson: Nicht einmal der Name stimmt

Nach dem Studium in den Eliteschulen Eton und Oxford kommt er als junger Journalist bald für den Daily Telegraph nach Brüssel. Und schon geht es um – Boris. Wie kann er bekannt werden? Mit Geschichten, die zwar nicht stimmen, aber den Präsidenten der EU-Kommission, Jacques Delors angriffen. Die Kommission sei schuld daran, dass die Italiener zu kleine Kondome erzeugten, sie wolle das mit Asbest verseuchte Berlaymont Gebäude in die Luft sprengen und schließlich die Headline: „ Delors will Europa regieren“. Mit solchen Berichten, die bald weit über England hinausgingen, habe er schließlich die Dänen dazu gebracht, gegen den Maastricht Vertrag zu stimmen.

In Brüssel war Johnson noch mit seiner ersten Frau verheiratet, die öfter im Londoner Büro des Telegraph fragen musste, wo denn ihr Mann gerade unterwegs sei. Mit seiner zweiten Frau, der Anwältin Marina Wheeler bekam er dann vier Kinder, der reichte es aber irgendwann mit seinen Seitensprüngen, und dann kommen noch ein oder zwei Kinder dazu. So genau will er das nicht sagen. Das geht nur ihn etwas an? Immerhin war er immer stolz auf seine Eroberungen, ohne Rücksicht auf seine Frau. Da stellen sich normalerweise Fragen nach dem Charakter eines Menschen, nicht bei Boris.