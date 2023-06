Bootsunglück vor Griechenland: Neun mutmaßliche Schlepper festgenommen

Demonstrationen

Einen Tag nach dem schweren Bootsunglück haben in Griechenland zahlreiche Menschen gegen die EU-Migrationspolitik protestiert. Demonstrationen gab es am Donnerstagabend etwa in der Hauptstadt Athen und in der Hafenstadt Thessaloniki. "Die EU bringt Menschen um", hieß es auf Transparenten, wie Reporter vor Ort berichteten.

Zu den Protesten hatten die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) und mehrere linksgerichtete Studenten- und Gewerkschaftsorganisationen sowie Parteien der außerparlamentarischen Linken aufgerufen.