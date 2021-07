Bolivien: Evo Morales vor Wiederwahl

Das steht zwar im Widerspruch zur Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation ( ILO), die Kinderarbeit für Unter-14-Jährige verbietet und von Bolivien 1997 unterzeichnet wurde. Doch das kümmert Präsident Evo Morales wenig, der sich selbst in frühen Jahren als Straßenmusiker mit Trompete verdingte.

International hagelte es Kritik an der Novelle, im Land selbst versteht man die Aufregung mehrheitlich nicht. „Wir können doch nicht die Augen vor der Realität verschließen, wir leben in keinem Wunderland. Eine Million Kinder und Jugendliche (der insgesamt zehn Millionen Bolivianer; Anm.) arbeiten – im Schnitt fangen sie im Alter von sieben Jahren an“, sagt Deivid Pacosillo Mamani, der als Minderjähriger ebenfalls das Einkommen seiner Familie aufbessern musste. Ziel der neuen Legislatur sei es, so der 25-Jährige, der selbst an der Erstellung des Gesetzestextes mitgewirkt hat, durch klare Rahmen, jede Form der Ausbeutung zu verhindern – bei gleichzeitiger Anerkennung der gängigen Praxis. Jetzt gehe es darum, den neuen Ansatz im Alltag mit Leben zu erfüllen und schwarze Schafe unter den Unternehmern zu bestrafen.

Auch die 17-jährige Reyna Ticona ist gegen ein absolutes Verbot von Kinderarbeit. Sie begann im Alter von neun Jahren, zuerst als Babysitterin, dann als Küchenhilfe, Kellnerin und als Näherin. Der Grund: „Meine Mutter ist gestorben, und mein Vater verdiente nie genug, um uns durchzubringen“, sagt die junge Frau. Die Schule habe sie nie vernachlässigt, die Tortur machte sich schlussendlich doch bezahlt: Reyna wird demnächst maturieren.

Die Erfolgsstory dieser starken, jungen Frau ist beachtlich. Viele andere Kinder-Arbeiter sind einem solchen Druck aber weniger gewachsen und enden als mies bezahlte Hilfskräfte oder, noch schlimmer, als Kriminelle im Gefängnis beziehungsweise als Prostituierte auf der Straße. Das war vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes, wird aber auch jetzt so sein.