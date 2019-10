Bolivien: Evo Morales gratuliert sich selbst zum Sieg

Inmitten des Streits um den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Bolivien hat Langzeit-Präsident Evo Morales am Donnerstag den Wahlsieg in der ersten Runde für sich beansprucht - eine Stichwahl aber nicht ausgeschlossen. Der seit 2006 amtierende Morales sagte auf einer Pressekonferenz, er habe nach der Auszählung von 98 Prozent der Stimmen 46,83 Prozent erreicht, sein konservativer Herausforderer Carlos Mesa 36,7 Prozent.

Für einen Sieg bereits in der ersten Runde benötigt ein Kandidat nach bolivianischem Wahlrecht entweder mehr als 50 Prozent der Stimmen oder aber mehr als 40 Prozent und mindestens zehn Punkte Abstand zum Zweitplatzierten. Das von Morales genannte Ergebnis, das vom Obersten Wahlgericht zunächst nicht bestätigt wurde, würde also seine direkte Wiederwahl bedeuten.

Dennoch schloss Morales eine Stichwahl nicht aus: „Wenn wir nicht mit zehn Prozent gewinnen, dann werden wir das respektieren“, sagte der Präsident. „Wenn wir in zweite Runde gehen müssen, dann werden wir gehen.“