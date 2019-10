Krise nach Wahl in Bolivien: Volksheld Morales in Misskredit

Kolumbien

Drei Jahre, nachdem ein historisches Friedensabkommengeschlossen wurde, das einen mehr als 50 Jahre währenden Bürgerkrieg beendet hatte, ziehen wieder düstere Wolken auf. Die ehemalige Nummer zwei der linksgerichteten FARC-Rebellen, Iván Márquez, zog sich mit Mitkämpfern in die Berge zurück und beklagt von dort die Nichteinhaltung der Vereinbarungen. Tatsächlich bietet die konservative Regierung Ex-Guerillas nicht ausreichend Schutz. In den ehemaligen FARC-Gebieten breiten sich Paramilitärs, Drogenbarone und Banden aus.

Ecuador

Mitte des Monats kam es in dem kleinen Andenstaat zu massiven Sozialprotesten, im Zuge derer es schwere Ausschreitungen gab. Ausschlaggebend war eine geplante Streichung der Treibstoff-Subventionen, die Sprit um 100 Prozent verteuert hätten. Angeführt wurden die Demonstrationen von Indigenen-Organisationen. Die Regierung, die die Maßnahme letztlich zurücknehmen musste, verhängte den Ausnahmezustand und verlegte ihre Geschäfte aus Sicherheitsgründen vorübergehend in die Pazifikstadt Guayaquil.

Chile

In dem Andenstaat sind bei gewalttätigen Ausschreitungen im Rahmen von Sozialprotesten schon mindestens 15 Menschen gestorben. Anlass des Aufstandes war eine angekündigte Erhöhung der Fahrpreise für die U-Bahn in der Hauptstadt Santiago. Doch die aufgestaute Wut der Manifestanten richtete sich auch gegen die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, niedrige Renten und hohe Hürden beim Zugang zum Bildungssystem – vor allem für Einkommensschwache. Mittlerweile hat die Regierung den Ticket-Plan zurückgezogen.

Venezuela

In Venezuela tobt weiterhin der Machtkampf zwischen Präsident Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó . In der Zwischenzeit geht die Bevölkerung vor die Hunde. 80 Prozent sollen schon unter der Armutsgrenze leben. Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. Die Inflation könnte heuer bis zu zehn Millionen Prozent betragen, die Währung Bolívar stürzte ins Bodenlose. Folge dieser Misere des potenziell reichen Öl-produzierenden Landes: Mehr als drei Millionen Venezolaner haben ihre Heimat verlassen.

Brasilien

Im Land des Sambas polarisiert der seit Jahresbeginn regierende rechtspopulistische Präsident Bolsonaro die Gesellschaft. Im Bildungsbereich hat er massive Kürzungen vorgenommen. Dafür ist er dem Agro-Business entgegengekommen, indem er das Amazonasbecken mit seinem einzigartigen Regenwald ökonomisch ausbeuten will. Die Folge: Riesige Flächen wurden abgebrannt, die Rechte der dort lebenden Indigenen wurden ignoriert. Durch Brasilien geht ein tiefer Riss, der soziale Sprengkraft birgt.

Argentinien

In Argentinien, wo am Sonntag Präsidentenwahlen stattfinden, grassiert eine massive Wirtschaftskrise. In den vergangenen zwölf Monaten sind 3,5 Millionen Einwohner unter die Armutsgrenze gerutscht. Insgesamt gelten 35 Prozent als arm (15 Millionen). Inzwischen ist auch der Mittelstand massiv davon betroffen. Bei einer Inflationsrate von 54 Prozent sind Nahrungsmittel kaum noch leistbar, weil die Löhne hinterherhinken. Angesichts dessen hat der Kongress Mitte September den Nahrungsmittelnotstand ausgerufen.