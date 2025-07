Die bewaffneten Auseinandersetzungen könnten sich über Monate hinziehen, ähnlich wie in den bisherigen Eskalationen des Grenzstreits zwischen Thailand und Kambodscha. Es handelt sich um die tödlichsten Zusammenstöße seit fast 15 Jahren. Bei schweren Gefechten in dem Grenzgebiet waren zwischen 2008 und 2011 mehrere Dutzend Menschen getötet und viele weitere verletzt worden.

Massives Feuer mit BM-21-Raketenwerfern, F-16-Einsätze, Schießereien, Tote – der bewaffnete Konflikt an der thailändisch-kambodschanischen Grenze hält an. Beide Seiten beanspruchen Erfolge für sich, die bis dato nicht unabhängig bestätigt werden konnten. Mindestens 15 Menschen – 14 Zivilisten und ein Soldat – wurden bislang getötet. Beide Seiten zeigen bislang keine Bereitschaft zu einer diplomatischen Lösung – schließen einen Dialog aber auch nicht aus.

Der langjährige Konflikt an der 817 Kilometer langen Grenze besteht seit vielen Jahren. Ihr Verlauf wurde noch in der Kolonialzeit festgelegt. Die Regierungen in Bangkok und Phnom Penh interpretieren diese Grenzziehung aber unterschiedlich.

Streit um Tempel

Vor allem geht es bei dem Streit um den Tempel Prasat Preah Vihear (vermutlich aus dem 10. bis 12. Jahrhundert), der seit 2008 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört und von beiden Ländern beansprucht wird. Nachdem Kambodscha 1953 von der französischen Kolonialmacht unabhängig geworden war, besetzten thailändische Truppen die Anlage. Im Jahr 1962 entschied der Internationale Gerichtshof in Den Haag, dass der Preah-Vihear-Tempel zu Kambodscha gehört. Die Streitigkeiten blieben bestehen, immer wieder entlud sich der Konflikt brutal.