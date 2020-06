Blutiger Winter nach Arabischem Frühling

Wieder einmal werden die westlichen Demokratien Opfer ihrer Illusion, mit ihren Werten und Zielen die ganze Welt prägen zu können. Was im arabischen Frühling als Aufbruch zur Demokratie bejubelt wurde, entpuppt sich als Auftakt zu einem blutigen islamistischen Winter in Nahost.

Ein in den USA produzierter, unsäglich dummer und schlechter Film voll primitivster Verunglimpfungen des Propheten Mohammed genügte, in vielen islamischen Staaten mörderische, von Islamisten gesteuerte Massenproteste auszulösen. Die neuen Regime sind dagegen weitgehend machtlos, so sie nicht insgeheim die Wut teilen. Im Iran fachen die Mullahs den antiwestlichen Furor ganz offen an. Und als Financier der radikalen Moslems mischt nicht nur in Nahost der angeblich engste arabische Partner der USA, Saudi-Arabien, kräftig mit an der Eskalation.

„Clash of Civilizations" – der Zusammenstoß der Kulturen – ist mehr als ein berühmter Buchtitel. Nüchterne Analyse statt Wunschdenken hätte längst so klare Fakten wie die seit 1990 gültige islamische Version der Menschenrechte ernst nehmen müssen. In dieser sogenannten „Kairoer Erklärung" der islamischen Staaten werden alle Rechte den Gesetzen der Scharia unterworfen. Das steht in weiten Teilen den angeblich global gültigen Menschenrechten diametral entgegengesetzt gegenüber.