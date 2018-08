Blitzstart einer jungen Wienerin ins Zentrum der EU-Politik

Doch die gebürtige Wienerin arbeitet mittlerweile auf einem anderen Gebiet: Sie ist Mitglied im Kabinett von EU-Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen. Außergewöhnlich ist das in der an hochtalentierten Europäern nicht gerade armen EU-Kommission nicht nur wegen ihrer jungen 28 Jahre. Die Absolventin eines Doppelstudiums in Nancy, London und Paris – Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre – ist zudem die einzige Österreicherin in einem Mitarbeiterteam eines EU-Kommissars. (Ausgenommen das Kabinett um den österreichischen Kommissar Johannes Hahn, in dem mehrere Österreicher arbeiten)

Begonnen hat alles mit einem fünfmonatigen Praktikum in der Kommission in Brüssel. Dabei hinterließ die patente Studentin offenbar solch einen guten Eindruck, dass ihr dort später ein Job angeboten wurde. Ein langsames in den Berufseinstieg Hineinwachsen gab es nicht. „Es war die Zeit des Grexit, Höhepunkt der Finanzkrise, und ich durfte gleich von Anfang an mit anpacken“, erzählt Hopmeier. „Da hat es sich ausgezahlt, dass ich an der Uni gelernt habe, wie Banken genau funktionieren oder wie sie abgewickelt werden.“ Und genauso wichtig: Perfektes Französisch – aber das war für die ehemalige Schülerin des Lycée francais in Wien sowieso nie ein Problem.

12-Stunden-Tage sind die Regel

Und zu lernen galt es auch:12-Stunden-Tage sind hier, in der Kommission, eher die Regel denn die Ausnahme. Das ist auch im Kabinett ihres Kommissars aus Finnland nicht anders. Florentine Hopmeiers Aufgabe ist es, die Treffen und Konferenzen des früheren finnischen Premiers Katainen vorzubereiten und nachzubetreuen.

Eigenständig hat sie ihre Hintergrundarbeit zu leisten, Texte und Dokumente zu erstellen, EU-Parlamentarier zu treffen, Mitarbeiter der Europäischen Investitionsbank und nun auch Vertreter der österreichischen Ratspräsidentschaft.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit gilt auch dem sogenannten „Juncker-Fonds“. Dieser „Europäische Fonds für Strategische Investitionen“ (EFSI) wurde nach der Finanzkrise entwickelt, um risikoreiche Investitionen in Europa wieder anzukurbeln. „Da habe ich von Anfang an mitgearbeitet“, erinnert sie sich. Die finanzkundige Wienerin ist eine der Verbindungspersonen zwischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank, die die milliardenschweren Mittel des Fonds ausschüttet.

„Die Tage sind lang“, erzählt sie. Aber so begeistert, wie die junge Österreicherin ihren Job schildert, hört es sich an, als könne der Druck ihr wenig anhaben. Im Gegenteil: Mitten drinnen im Geschehen, im Herzen der europäischen Politik zu sein, „das ist irrsinnig spannend“, sagt sie und strahlt.