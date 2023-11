Blinken pocht auf "humanitäre Feuerpause"

"100 Prozent palästinensisch"

Wohl nicht zufällig trat gleichzeitig mit Blinken der Sprecher der libanesischen Hisbollah an die Öffentlichkeit. In der mit Spannung erwarteten Ansprache des Miliz-Führers Hassan Nasrallah betonte dieser allerdings, dass der Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober eine rein palästinensische Operation gewesen sei. Der von der radikalislamischen Palästinensergruppe Hamas vor rund einem Monat gestartete Angriff sei „zu 100 Prozent palästinensisch“ gewesen, sagt Nasrallah in einer Rede, in der er sich erstmals seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen der Hamas und Israel öffentlich äußerte.

Außerdem verfolge Israel im Gazastreifen Ziele, die es nicht erreichen kann. Das sei einer der größten Fehler, die Israel derzeit begehe, sagt Nasrallah.