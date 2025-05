Was vom "größten Faschistentreffen Europas" in Kärnten geblieben ist

Nachdem die deutsche Wehrmacht am 8. Mai 1945 kapituliert hatte, war der Krieg offiziell vorbei. Sterben und Leid aber gingen in Nachkriegsverbrechen weiter. Eins der kontroversesten historischen Themen in Europa sind die Massentötungen, welche die kommunistischen Partisanen des späteren jugoslawischen Präsidenten Josip Broz Tito in den Tagen danach an ihren Kriegsgegnern verübten. An den tatsächlichen, und den vermeintlichen.