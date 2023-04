Bleibt Sanna Marin im Amt? Extrem knappes Wahlergebnis in Finnland

Bei der Parlamentswahl in Finnland bahnt sich das erwartet knappe Rennen zwischen den größten Parteien an. Die konservative Sammlungspartei (Kok) von Ex-Finanzminister Petteri Orpo lag in einem ersten Wahltrend auf Basis der vorzeitig abgegebenen Stimmen am Sonntagabend bei 20,8 Prozent. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin folgten mit minimalem Abstand mit 20,7 Prozent.

Deutlicher dahinter liegen mit 18,6 Prozent die rechtspopulistischen Basisfinnen (PS) unter Riikka Purra, die im Vorlauf auf die Wahl in Umfragen enorm an Boden gutgemacht hatten. Ein vorläufiges Endergebnis könnte gegen Mitternacht in der Nacht auf Montag feststehen. Damit ist weiterhin völlig offen, welche Partei den Auftrag zur Regierungsbildung erhält.