"Black Lives Matter": Ein Toter bei Protest in Texas

Bei Protesten in anderen Städten ist es am Samstag zu Zusammenstößen gekommen. In Seattle sind mehrere Menschen verletzt worden. Demonstranten gegen Polizeigewalt hatten Bauwagen in Brand gesetzt, die Polizei setzte Blendgranaten und Pfefferspray ein. Auch in Portland setzten Sicherheitskräfte - darunter Beamte der Bundespolizei - Tränengas ein und trieben Ansammlungen von Protestierenden gewaltsam auseinander.